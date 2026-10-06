Mehr als die Hälfte der jungen Saarländerinnen und Saarländer bleibt zum Studium im eigenen Bundesland. Welche Universitätsstandorte darüber hinaus gefragt sind, zeigen aktuelle Zahlen.

Saarland (dpa/lrs) – Die meisten jungen Menschen mit einer im Saarland erworbenen Hochschulzugangsberechtigung bleiben zum Studium im Bundesland. Vergangenes Wintersemester waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamts 60,1 Prozent.

Mit 20,1 Prozent entschieden sich viele weitere Studienanfänger und Studienanfängerinnen zudem für das Nachbarland Rheinland-Pfalz. 5,7 Prozent suchte sich eine Hochschule in Baden-Württemberg aus. Auf die übrigen Bundesländer entfielen jeweils weniger als fünf Prozent.

Von den Studienanfängerinnen und Studienanfängern des Wintersemesters hatten 58,9 Prozent im Saarland ihre Hochschulberechtigung erworben. Weitere 10,2 Prozent kamen aus Rheinland-Pfalz, 8,2 Prozent aus Nordrhein-Westfalen, 6,8 Prozent aus Baden-Württemberg. Auch aus den anderen Bundesländern zog es junge Menschen ins kleinste Flächenland, die Zahlen bewegen sich jeweils im niedrigen Prozentbereich.