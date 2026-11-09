Die Polizei hat im Landkreis Trier-Saarburg einen mutmaßlichen Ausreißer gefasst: Eine Zeugin meldete in der Nacht eine herrenlose junge Katze. Das Tier wird nun auf der Polizeiwache verpflegt.

Mandern (dpa/lrs) – Die Polizei sucht in Mandern im Landkreis Trier-Saarburg nach den Besitzern einer mutmaßlich entlaufenen Katze. Das Tier sei in der Nacht von Sonntag auf Montag von einer Fußgängerin an der Siebenbornhalle gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion Hermeskeil mit. «Es handelt sich um ein braun-beige getigertes Jungtier mit schwarzer Schwanzspitze und weißem Bauch.» Die Katze sei zutraulich und wohlauf. Sie werde derzeit bei der Polizei Hermeskeil verpflegt.