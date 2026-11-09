Mandern (dpa/lrs) – Die Polizei sucht in Mandern im Landkreis Trier-Saarburg nach den Besitzern einer mutmaßlich entlaufenen Katze. Das Tier sei in der Nacht von Sonntag auf Montag von einer Fußgängerin an der Siebenbornhalle gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion Hermeskeil mit. «Es handelt sich um ein braun-beige getigertes Jungtier mit schwarzer Schwanzspitze und weißem Bauch.» Die Katze sei zutraulich und wohlauf. Sie werde derzeit bei der Polizei Hermeskeil verpflegt.
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