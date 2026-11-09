Tiere
Junge Katze wartet bei Polizei auf Besitzer
Junge Katze wartet bei Polizei auf Besitzer
Die Katze wird derzeit bei der Polizei Hermeskeil versorgt.
Polizei Hermeskeil. DPA

Die Polizei hat im Landkreis Trier-Saarburg einen mutmaßlichen Ausreißer gefasst: Eine Zeugin meldete in der Nacht eine herrenlose junge Katze. Das Tier wird nun auf der Polizeiwache verpflegt.

Mandern (dpa/lrs) – Die Polizei sucht in Mandern im Landkreis Trier-Saarburg nach den Besitzern einer mutmaßlich entlaufenen Katze. Das Tier sei in der Nacht von Sonntag auf Montag von einer Fußgängerin an der Siebenbornhalle gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion Hermeskeil mit. «Es handelt sich um ein braun-beige getigertes Jungtier mit schwarzer Schwanzspitze und weißem Bauch.» Die Katze sei zutraulich und wohlauf. Sie werde derzeit bei der Polizei Hermeskeil verpflegt.

© dpa-infocom, dpa:261109-930-966345/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten