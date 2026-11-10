Eine Zeugin findet im Kreis-Trier Saarburg einen herrenlosen Stubentiger. Jetzt haben sich die Besitzer gemeldet - aus dem Saarland.

Mandern (dpa/lrs) – Eine entlaufene Katze ist nach einer Nacht auf der Polizeiwache Hermeskeil wohlbehalten ihren Besitzern übergeben worden. Die vierpfotige Ausreißerin sei in der Nacht auf Montag von einer Fußgängerin in Mandern (Kreis Trier-Saarburg) gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Rund 40 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause im saarländischen Beckingen konnten die Besitzer den Stubentiger mit weißem Bauch und schwarzer Schwanzspitze am Montagabend abholen, wie es hieß. In der Zwischenzeit sei die junge Katze auf der Polizeiwache versorgt worden. Wie das Tier die recht weite Strecke zurücklegen konnte, war zunächst unklar.