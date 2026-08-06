Unfälle
Junge in Bad Kreuznach von Auto erfasst und schwer verletzt
Rettungshubschrauber
Der Siebenjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Fabian Sommer. DPA

Beim Überqueren der Straße achtet der Junge nicht auf den Verkehr und wird von einem Auto erfasst. Er kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein siebenjähriger Junge ist in Bad Kreuznach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen überquerte der Junge an einer Einmündung die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 21-jährige Autofahrerin konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Siebenjährige wurde durch den Aufprall mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Eine vorübergehende Straßensperrung wurde inzwischen aufgehoben.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-493415/1

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