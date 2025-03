Junge Frau wird bei Faschingsveranstaltung gebissen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer Faschingsveranstaltung in Saarbrücken ist eine junge Frau bei einem Streit gebissen und verletzt worden. Die 24-Jährige geriet eigenen Angaben zufolge mit einer Gruppe mehrerer Frauen in Streit, wie die Polizei mitteilte. Eine der Frauen habe ihr demnach dabei in den Unterkiefer gebissen. Die 24-Jährige erlitt laut Polizei eine mehrere Zentimeter große und tiefe Wunde und wurde in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt. Gegen die bislang unbekannte Täterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:250302-930-391284/1