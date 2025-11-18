Junge Frau stirbt bei Autounfall auf der B271

In einer Kurve krachen zwei Autos frontal ineinander. Eine Frau stirbt noch am Unfallort, der Fahrer des anderen Autos wird in ein Krankenhaus gebracht.

Dintesheim (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B271 bei Dintesheim (Landkreis Alzey-Worms) ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein weiterer Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Autos seien in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die 27-Jährige sei bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Sie starb noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B271 sei seit dem Unfall gesperrt, teilte die Polizei mit.