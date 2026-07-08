Zwei bellende Hunde schießen plötzlich aus einem Anwesen heraus. Ein Elfjähriger auf einem Fahrrad bekommt es mit der Angst zu tun und stürzt.

Germersheim (dpa/lrs) – Zwei hinter ihm her rennende bellende Hunde haben einen Elfjährigen so erschreckt, dass er mit seinem Rad gegen ein Auto gefahren ist. Dabei sei der Junge in Germersheim leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Landau mit. «Er hatte Angst und Panik», sagte ein Polizeisprecher.

Die Hunde seien plötzlich aus einem Grundstück heraus geprescht, als das Kind auf dem Radweg in der Stadt unterwegs gewesen sei. Verängstigt sei der Elfjährige mit voller Kraft in die Pedale getreten und dabei mit seinem Rad gegen ein parkendes Auto gefahren.

Wie groß die Tiere waren und zu welcher Hunderasse sie gehörten, war zunächst unklar. Es werde jetzt geprüft, ob und was der Halter falsch gemacht habe.