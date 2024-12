Julia Klöckner soll CDU-Liste in Rheinland-Pfalz anführen

Bingen (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische CDU will mit der Bundesschatzmeisterin und ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an der Spitze in die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 ziehen. Bis zu 250 Delegierte stimmen heute in Bingen (9.30 Uhr) über die Bundestagsliste der Landespartei ab.

Grundlage ist ein Vorschlag des Landesvorstands für 32 Plätze. Weitere Kandidaturen gibt es nach Parteiangaben nicht.

Auf Platz zwei der Vorschlagsliste steht der langjährige Landesgruppenchef Patrick Schnieder. Der 56 Jahre alte Bundestagsabgeordnete aus der Eifel ist der ältere Bruder von Landes- und Fraktionschef Gordon Schnieder (49).

Generalsekretär Steiniger kandidiert für Platz sechs

Der Generalsekretär der Landes-CDU und Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger aus dem Wahlkreis Neustadt/Speyer wird für den sechsten Platz kandidieren.

Für Platz drei hat der Landesvorstand den südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhardt vorgeschlagen. Auf Platz vier tritt die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil aus dem Wahlkreis Ahrweiler an.

Der fünfte Platz ist für den Bundestagsabgeordneten Jan Metzler aus dem Wahlkreis Worms/Alzey/Oppenheim vorgesehen, der neunte für den ehemaligen Landrat aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Marlon Bröhr. Der Landesvorschlag für den zehnten Platz ist Ellen Demuth, die aus dem Landtag in den Bundestag wechseln will.

CDU befürchtet weniger Kandidaten wegen der Wahlrechtsreform

Derzeit kommen neun Bundestagsabgeordnete aus der rheinland-pfälzischen CDU. In den Jahren zuvor waren es meist 12 oder 13. Die Partei befürchtet, dass wegen der Wahlrechtsreform nicht mehr alle Wahlkreissieger im Bundestag vertreten sein werden.