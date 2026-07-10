Jule Brand gehört zu den besten und populärsten deutschen Fußballerinnen. Welche Ehre der DFB-Auswahlspielerin nun zuteilwird.

Römerberg-Dudenhofen (dpa) – Fußball-Nationalspielerin Jule Brand ist neue Namensgeberin eines Stadions in ihrer pfälzischen Heimat. Die Sportstätte der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird am Samstag (10.30 Uhr) in Anwesenheit der 23-Jährigen von VG-Stadion in Jule-Brand-Stadion umbenannt. Die Offensivkraft von Olympique Lyon, die bereits 73 Länderspiele absolviert hat, hatte ihre Karriere einst beim FV Dudenhofen begonnen.

«Botschaft, dass Mädchen und Frauen im Sport sichtbar sind»

«Mit dieser Ehrung würdigt die Verbandsgemeinde die sportlichen Erfolge von Jule Brand ebenso wie ihre Bedeutung als Vorbild für junge Menschen», heißt es in einer Mitteilung des Vereins. «Sie steht für Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, Heimatverbundenheit und für die wichtige Botschaft, dass Mädchen und Frauen im Sport sichtbar, erfolgreich und selbstverständlich Teil unserer Sportlandschaft sind.» Vorausgegangen war der Namensänderung ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats.

Nach Frauen benannte Fußball-Arenen sind sehr selten. Brand startete ihre Bundesliga-Karriere bei der TSG Hoffenheim. Über den VfL Wolfsburg (2022 bis 2025) landete sie in Lyon. 2022 war sie mit der DFB-Auswahl in England EM-Zweite, 2024 in Frankreich Olympia-Dritte.