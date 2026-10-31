Es geht gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik. Laut Polizei ist es zunächst friedlich.

Mainz (dpa/lrs) – Im Rahmen der angekündigten Jugendproteste ist in Mainz eine Demonstration unter anderem gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik gestartet. Die Polizei sprach zunächst von einer Teilnehmerzahl im oberen dreistelligen Bereich. Es laufe alles friedlich, sagte ein Sprecher. Auf der Homepage des Initiators «Gen Z regelt» hatten sich mehr als 4.000 Personen für die Veranstaltung angemeldet.

Der Auftakt der Kundgebung war am zentralen Gutenbergplatz. Polizei und Innenministerium rechneten mit keinen Ausschreitungen. Bundesweit sind am Samstag in mehr als 30 Städten Kundgebungen geplant.