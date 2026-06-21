Drei Unbekannte verletzen einen 13-Jährigen vor einem Freibad in Völklingen und ergreifen dann die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Völklingen (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher ist vor einem Freibad in Völklingen von Unbekannten angegriffen worden. Der 13-Jährige habe das Bad am Samstagabend verlassen, als er unvermittelt von drei Unbekannten attackiert worden sei, teilte die Polizei mit. Zunächst sei einer der Täter allein auf den Jungen losgegangen, der 13-Jährige sei dabei zu Boden gegangen.

Anschließend hätten alle drei auf den am Boden liegenden Jungen eingetreten. Als Zeugen dazwischengingen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flohen, hieß es. Der Jugendliche sei leicht verletzt worden, er habe eine Platzwunde und Hämatome erlitten. Die Täter konnten zunächst nicht gefasst werden, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.