Unfall an Bahnhof
Jugendlicher von Zug angefahren und schwer verletzt
Am Bahnhof in Germersheim erfasst ein Zug einen Jugendlichen. Der 17-Jährige kommt ins Krankenhaus - und die Polizei ermittelt gegen ihn.

Germersheim (dpa/lrs) – Beim verbotenen Überqueren der Gleise ist ein Jugendlicher im pfälzischen Germersheim von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Zustand des 17-Jährigen sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich, teilte die Bundespolizei mit. Der Zug war demnach am Morgen in den Bahnhof Sondernheim eingefahren, als der Jugendliche die Gleise überqueren wollte. Der Lokführer bremste sofort, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn laufen den Angaben nach Ermittlungen wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Warum er über die Gleise lief, ist unklar.

Top-News aus der Region

