Gewalt
Jugendlicher von E-Scooter getreten und verletzt
Polizei
15-Jähriger droht mit Polizei. (Archivbild)
David Inderlied. DPA

Ein 15-Jähriger wird rücksichtslos überfallen. Die Täter flüchten schließlich.

Speyer (dpa/lrs) – Ein 15-Jähriger ist in Speyer von zwei Unbekannten von seinem E-Scooter getreten und verletzt worden. Der Jugendliche sei am linken Unterarm und am linken Unterbauch verletzt worden, teilte die Polizei mit. Anschließend hätten die beiden Verdächtigen am Freitagabend Bargeld von dem 15-Jährigen gefordert, was dieser verweigert und mit der Polizei gedroht habe. Die als minderjährig beschriebenen Täter flüchteten daraufhin mit ihren E-Scootern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260815-930-534238/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten