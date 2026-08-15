Speyer (dpa/lrs) – Ein 15-Jähriger ist in Speyer von zwei Unbekannten von seinem E-Scooter getreten und verletzt worden. Der Jugendliche sei am linken Unterarm und am linken Unterbauch verletzt worden, teilte die Polizei mit. Anschließend hätten die beiden Verdächtigen am Freitagabend Bargeld von dem 15-Jährigen gefordert, was dieser verweigert und mit der Polizei gedroht habe. Die als minderjährig beschriebenen Täter flüchteten daraufhin mit ihren E-Scootern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

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