Kaiserslautern (dpa/lrs) – Weil er in einen Bus uriniert und eine Mitfahrerin getreten haben soll, hat die Polizei in Kaiserslautern ein Strafverfahren gegen einen 16-Jährigen eingeleitet. Nach bisherigen Ermittlungen war der Jugendliche am Sonntag in einem Linienbus eingeschlafen. «Als er wach wurde, konnte er offenbar die nächste Haltestelle nicht mehr abwarten und pinkelte einfach in den Gang des Busses», teilte die Polizei mit.

Eine Mitfahrerin habe den Jugendlichen aufgefordert, sofort damit aufzuhören. Der 16-Jährige habe sich jedoch nicht beirren lassen und zudem noch einen Streit mit der Frau angefangen. Es habe Handgreiflichkeiten gegeben. Der Jugendliche habe der Frau gegen das Bein getreten und sie beleidigt, so die Polizei.

Der Busfahrer alarmierte schließlich die Polizei. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des 16-Jährigen Cannabis sicher. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.