Jugendlicher nach Messerangriff auf Schwager in U-Haft

Nach einem brutalen Angriff mit einem Messer sitzt ein 17-Jähriger im Gefängnis. Viele Fragen zu dem Fall sind aber noch offen.

Frankenthal/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen eines Messerangriffs auf seinen Schwager sitzt ein 17 Jahre alter Jugendlicher in Untersuchungshaft. Er soll den 30 Jahre alten Mann am vergangenen Dienstag in Ludwigshafen-Mundenheim angegriffen und schwer verletzt haben. Die Ermittler gehen von einer Tötungsabsicht aus, sie durchsuchten am Donnerstag das Zimmer des Jugendlichen und stellten dabei unter anderem zwei Messer sicher, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten.

Ein Richter ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an, der Jugendliche wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Zum Motiv und den genauen Umständen liefern weiterhin Ermittlungen, hieß es.

