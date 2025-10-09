Spezialkräfte nehmen einen Jugendlichen fest, der seine Mutter mit einem Ast und einem Messer attackiert haben soll. Wo fand ihn die Polizei?

Gommersheim/Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Ein 16-Jähriger ist in Neustadt an der Weinstraße von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Der Jugendliche soll am vergangenen Sonntag seine Mutter in Gommersheim im Landkreis Südliche Weinstraße mit einem Ast und einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Die 56-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, sie musste operiert werden.

Am späten Mittwochabend habe die Polizei dann einen Hinweis bekommen, dass der Jugendliche sich in einer Wohnung in Neustadt an der Weinstraße aufhalte. Dort sei er widerstandslos in Gewahrsam genommen worden. Er sei in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht worden.