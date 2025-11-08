Verkehr
Jugendlicher Motorradfahrer stirbt nach Unfall
Nach einer Kollision mit einem Auto erliegt ein Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

Trier (dpa/lrs) – Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Trier tödlich verletzt worden. Er habe in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Leichtkraftrad verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Auto kollidiert. Der Jugendliche konnte zunächst erfolgreich wiederbelebt werden, starb später allerdings an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, hieß es. Jetzt soll ein Unfallgutachter den Hergang klären.

