Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lutzerath schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Unfallstelle war stundenlang gesperrt.

Lutzerath (dpa/lrs) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Cochem-Zell schwer verletzt worden. Sein Motorrad sei in Lutzerath in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt.

Nach dem Unfall wurde die Koblenzer Straße im Ortsteil Driesch nach Polizeiangaben am späten Nachmittag gesperrt. Nach rund vier Stunden war die Straße am Abend wieder frei, hieß es. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar.