Ein Unfall folgt dem nächsten: Ein Jugendlicher wird unter einem Auto eingeklemmt - auf dem Weg zur Unfallstelle verunglückt auch ein Rettungswagen. Die Unfallursachen sind bislang unklar.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Rettungsfahrzeug ist auf dem Weg zu einer Unfallstelle selbst verunglückt. Bei dem ursprünglichen Verkehrsunfall war zuvor ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Jugendliche am Morgen auf der Elbestraße von dem Pkw erfasst und zunächst darunter eingeklemmt.

Nach Angaben der Polizei hoben mehrere Ersthelfer das Auto an und befreiten den Jungen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Auf dem Weg zum Unfallort sei dann eines der Rettungsfahrzeuge auf der Koblenzer Straße ebenfalls verunglückt. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist in beiden Fällen bislang unklar.