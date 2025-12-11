Jugendlicher E-Scooter kollidiert mit jungem Fußgänger

Der Zusammenstoß zwischen einem 13- und einem 11-Jährigen war Teil von insgesamt neun Unfällen an einem Morgen.

Daun (dpa/lrs) – Ein Junge ist nach einem Zusammenstoß mit einem Jugendlichen auf einem E-Scooter in Daun ins Krankenhaus gekommen. Warum der 13 Jahre alte Scooter-Fahrer und der elf Jahre alte Junge am Mittwoch auf einem einen Rad- und Fußweg zusammenprallten, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt, konnte aber ermittelt werden. Der Elfjährige kam mit einer Fußverletzung ins Krankenhaus. Die Polizei wies darauf hin, E-Scooter-Fahren erst ab 14 Jahren erlaubt ist.

Der Zusammenstoß war den Angaben zufolge einer von neun Verkehrsunfällen, zu denen die Polizei in Daun am Mittwoch in den Morgenstunden ausrücken musste. Vier betrafen Wildunfälle, zwei endeten mit Sachschäden. Bei drei weiteren Unfällen wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. Die Polizei mahnte, die Fahrweise den Licht- und Witterungsverhältnissen anzupassen.