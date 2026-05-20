Unfälle
Jugendlicher bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt
Polizei
Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Bei einem Unfall zwischen E-Scooter und Linienbus wird ein Jugendlicher schwer verletzt. Auch der Busfahrer steht unter Schock.

Hillesheim (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Linienbus im Landkreis Mainz-Bingen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr er am Mittwochnachmittag in Hillesheim mit dem E-Scooter ungebremst auf die Straße und kollidierte dort mit dem Bus. Der Jugendliche erlitt nach Angaben eines Polizeisprechers schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer habe einen Schock erlitten.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-106819/1

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Verkehr

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