Nach einem Sturz mit dem Motorrad muss ein 17-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei prüft Hinweise auf Alkoholkonsum.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Der 17-Jährige habe in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich einen offenen Bruch zugezogen.

Bei der Unfallaufnahme hätten sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Jungen ergeben, hieß es. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.