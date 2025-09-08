Er habe nur ein wenig rumfahren wollen, erklärt der Jugendliche der Polizei. Nur läuft ein Strafverfahren gegen ihn.

Hettenleidelheim (dpa/lrs) – Ein 16-Jähriger hat bei einer nächtlichen Spritztour mit dem Auto seiner Mutter einen geparkten Wagen beschädigt. Der Schaden bei dem Unfall in Hettenleidelheim (Landkreis Bad Dürkheim) betrage etwa 5.000 Euro, teilte die Polizei in Grünstadt mit. Anwohner hatten das Geschehen bemerkt und den Jugendlichen angehalten.

Gegenüber den Polizisten erklärte er, dass er nach einem Streit mit seiner Mutter «ein bisschen» habe herumfahren wollen. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein ein.