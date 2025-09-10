Die drei Jungs sind erst 14, aber sie rennen sofort der Frau hinterher. Die Polizei lobt ihren «couragierten» Einsatz.

Herdorf (dpa/lrs) – Drei 14-Jährige haben im Westerwald zu Fuß eine Schuhdiebin gestellt. Wie die Polizeiinspektion Betzdorf mitteilte, habe die Mitarbeiterin eines Herdorfer Schuhgeschäfts am Dienstagabend die Polizei gerufen: Eine Frau sei nach einem Ladendiebstahl auf der Flucht gewesen. Sie verfolge die mutmaßliche Diebin nun zusammen mit einigen Jugendlichen.

Die Streife entdeckte die Verkäuferin sowie drei Jugendliche in der Nähe eines Supermarkts. «Die couragierten Jungen hatten die mutmaßliche Ladendiebin mittlerweile dort gestellt, und hielten diese bis zum Eintreffen der Polizei fest», berichteten die Beamten. Sie fanden bei der 31-Jährigen auch das mutmaßliche Diebesgut, ein Paar Schuhe.