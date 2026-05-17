Nach einem Streit vor einer Veranstaltungsstätte in Speyer wurden zwei Jugendliche von einem Unbekannten attackiert. Die Polizei sucht Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Speyer (dpa/lrs) – Zwei Jugendliche sind in Speyer von einem Unbekannten geschlagen worden. Ein 15-Jähriger sei mehrfach von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Polizei mit. Anschließend sei dem Jugendlichen auch gegen den Kopf getreten worden. Zudem soll der Unbekannte einem 17-Jährigen eine Ohrfeige gegeben haben.

Vorausgegangen sei der körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend ein Streit vor einer Veranstaltungsstätte in Speyer. Nach der Tat sei der Täter zu Fuß in eine unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise.