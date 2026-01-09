Jugendherbergen sind angesagt

Im laufenden Jahr soll die Zahl der Übernachtungen in den Jugendherbergen erstmals die Millionengrenze überschreiten. Zwei neue gestaltete und modernisierte Standorte sollen für Rückenwind sorgen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland freuen sich über immer mehr Gäste. Die Zahl der Übernachtungen ging im vergangenen Jahr um mehr als 10.800 auf rund 982.000 nach oben, wie Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen der beiden Länder, mitteilte.

Der gemeinsame Verband umfasst 40 Häuser. Jüngst wurde die neugestaltete Jugendherberge Traben-Trarbach in Betrieb genommen. Die modernisierte Jugendherberge Idar-Oberstein soll im April wieder eröffnen. Als Ziel für das laufende Jahr werde erstmals das Überschreiten der Marke von einer Million Übernachtungen angepeilt, kündigte der Vorsitzende an.