Jugendherbergen bei Besuchern weiterhin beliebt

Die Zahl der Übernachtungen in Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steigt. Aber um die Häuser zu erhalten, sind zusätzliche Investitionen nötig.

Mainz (dpa/lrs) – Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland freuen sich über wachsende Beliebtheit. Die Zahl der Übernachtungen ging im vergangenen Jahr um knapp 2.000 auf 971.180 nach oben, wie Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen der beiden Länder, mitteilte.

Der gemeinsame Verband umfasst 40 Häuser. Im laufenden Jahr steht die Wiedereröffnung der Jugendherbergen in Idar-Oberstein und Traben-Trarbach nach einer umfangreichen Modernisierung an. Weitere zusätzliche Investitionen seien nötig, um das bestehende Netz an Jugendherbergen vollständig zu erhalten, betonte der Verband.