Beim Alter der Anlagen zeigen sich teils erhebliche Unterschiede. Der Ausbau der Windenergie im Saarland ist unter dem Strich sehr überschaubar.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Windkraftausbau im Saarland hält sich in überschaubaren Grenzen. Im vergangenen Jahr wurden lediglich drei neue Anlagen mit einer Leistung von insgesamt knapp 17 Megawatt in Betrieb genommen, wie aus Zahlen der Fachagentur Wind und Solar hervorgeht. Weil gleichzeitig drei Anlagen mit 4,6 Megawatt stillgelegt wurden, liegt der Nettozubau unter dem Strich sogar nur bei 12 Megawatt.

Bundesweit gingen 2025 der Fachagentur zufolge 958 Anlagen in Betrieb mit einer Leistung von 5,2 Gigawatt – ein deutlicher Leistungszuwachs von rund 58 Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Insgesamt 218 Anlagen

Laut der Fachagentur standen Ende 2025 insgesamt 218 Anlagen im Saarland, dem kleinsten deutschen Flächenbundesland, mit einer Leistung von 564 Megawatt – bei bundesweit etwas über 29.000 Windenergieanlagen mit 68 Gigawatt.

Das Besondere: Im Saarland war der existierende Anlagenpark mit einem Durchschnittsalter von elfeinhalb Jahren der deutschlandweit jüngste. Am anderen Ende rangiert Sachsen, wo die Windräder auf durchschnittlich knapp 21 Betriebsjahre kommen.

Deutlich kürzere Genehmigungsverfahren

Genehmigt wurden im Saarland im vergangenen Jahr den Zahlen zufolge 127 Windräder, ein Genehmigungsverfahren im Land dauerte demnach im Schnitt 19 Monate. Das war zwar deutlich kürzer als die 27 Monate aus dem Vorjahr 2024, gleichzeitig jedoch länger als der bundesweite Schnitt von 16,7 Monaten.

Grundsätzlich seien die Verfahrensdauern trotz der großen Zahl an Genehmigungsbescheiden in den allermeisten Ländern gesunken, fasste die Fachagentur in ihrem Bericht mit dem Titel «Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland im Jahr 2025» zusammen.