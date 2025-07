Ludwigshafen (dpa) – Der deutsche Popsänger Joris («Herz über Kopf») hätte fast Jura oder Medizin studiert. «Musik war immer nur so eine Idee für die Nacht», sagte er in der Sendung «Music Made in Germany» des rheinland-pfälzischen Privatradiosenders RPR1. Ernsthaft habe er dagegen über ein Medizin- oder Jura-Studium nachgedacht.

Auf die Idee einer Musikerkarriere habe ihn seine Mutter gebracht. Musik sei ein Zuhause für ihn, es gebe jedoch noch viel Wichtigeres. Dies habe er gemerkt, als seine Frau schwer erkrankt sei.