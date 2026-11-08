Durch den Arbeitssieg in Osnabrück setzt sich der 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga fest. Trainer Torsten Lieberknecht zieht an der Bremer Brücke den richtigen Joker.

Osnabrück (dpa/lrs) – Am Blick auf die Tabelle dürften die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in den kommenden zwei Wochen durchaus Gefallen finden. Durch den 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Aufsteiger VfL Osnabrück haben sich die Pfälzer in der Tabelle oben festgesetzt und gehen als Dritter in die Länderspielpause.

Trotz des sechsten Saisonsieges hielt sich die Euphorie bei FCK-Trainer Torsten Lieberknecht jedoch in Grenzen. «Wir können das richtig einordnen. Wir haben zu null gespielt. Ich fand das in der ersten Halbzeit schon ansehnlich, wenn wir den Ball hatten. Aber die Dynamik hat gefehlt. In der Halbzeit haben wir das dann angesprochen. Da haben die Jungs gut zugehört», resümierte Lieberknecht zufrieden.

FCK zum achten Mal ohne Gegentor

Ein Sonderlob des Trainers verdiente sich mal wieder Torhüter Julian Krahl, der im elften Saisonspiel zum achten Mal ohne Gegentor blieb. «Zur Wahrheit gehört, dass die Osnabrücker die eine oder andere Chance hatten, aber ein Torhüter gehört auch zum Fußball. Und auf Julian ist Verlass», sagte Lieberknecht.

In der Anfangsphase der Partie parierte Krahl glänzend in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Adrian Beck. Kurz nach Wiederbeginn bewahrte er die Pfälzer bei einem Schuss von Daniel Kofi Kyereh mit einer Fußabwehr vor einem möglichen Rückstand.

Tazemeta wird zum Spielentscheider

Im Angriff lief es dagegen lange nicht rund, obwohl Lieberknecht den lange verletzten Ivan Prtajin erstmals seit Januar wieder in die Startelf stellte. Weil dessen Teamkollegen in der ersten Halbzeit aber kaum eine ansprechende Flanke in den Strafraum brachten, blieb der Kroate weitgehend wirkungslos.

In der Pause reagierte Lieberknecht und ersetzte Prtajin durch Thierry Tazemeta – ein Glücksgriff. Der österreichische U21-Nationalspieler brauchte nur zehn Minuten, um mit seinem Tor zum 1:0 zum Matchwinner zu avancieren. «Nach der bitteren Niederlage letzte Woche gegen Hertha war das heute ein wichtiger Sieg. Insgesamt war das eine Teamleistung. Ich freue mich aber natürlich, mal wieder getroffen zu haben. Es wurde auch wieder Zeit», sagte Tazemeta.

In der Länderspielpause will Lieberknecht seinem Team nun einige Tage zur Regeneration gönnen. «Wir wollen da eine gute Balance finden, damit die Mannschaft auch den Kopf freibekommen kann. Am Mittwoch werden wir dann wieder mit dem Training beginnen und wollen in der Pause auch ein Testspiel bestreiten», erklärte der 53-Jährige. Am 22. November empfängt der FCK dann Dynamo Dresden im heimischen Fritz-Walter-Stadion.