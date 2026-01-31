Der Bundesverteidigungsminister bringt zum Auftakt der Wahlkampftour von Alexander Schweitzer (SPD) gute Nachrichten mit. Der Ministerpräsident nimmt den Ball dankbar auf.

Koblenz (dpa/lrs) – Am Bundeswehrstandort Koblenz wird nicht gerüttelt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sicherte zu, dass der Hauptstandort des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz nicht zur Disposition steht. Auch die Personalstärke werde nicht reduziert, sagte Pistorius bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Koblenz.

Das Bundeswehr-Beschaffungsamt habe den Turnaround geschafft. Nun gehe es darum, die Abläufe und die Organisation fit für die Zukunft zu machen, erklärte der Bundesverteidigungsminister. Dabei gehe es auch darum, zu prüfen, ob zusätzliche Standorte erforderlich seien.

Es habe keine Pläne gegeben, das Bundesamt abzuschaffen oder abzuwickeln, betonte Pistorius. «Koblenz ist ein zentraler Standort für unsere Bundeswehr und leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit unseres Landes.»

Bundeswehr als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor

«Ich bin stolz darauf, dass wir eine so starke Bundeswehr in Deutschland und in Rheinland-Pfalz haben», hob der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zum Auftakt seiner Wahlkampftour vor rund 300 Gästen in Koblenz hervor. Die Bundeswehr sei einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber in der Region und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Nach der Ankündigung, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr neu strukturiert werden soll, seien die Sorgen vor einem Arbeitsplatzverlust zuletzt groß gewesen, berichtete der Regierungschef und SPD-Spitzenkandidat. Deswegen sei es eine gute Nachricht auch für fast 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Hauptstandort des BAAINBw in Koblenz gesichert ist.

«Ich bin Boris Pistorius dankbar, für seine Zusage, dass das Beschaffungsamt in Koblenz bleibt», betonte der Ministerpräsident. «Ich kämpfe für jeden Arbeitsplatz und habe mich für unseren Bundeswehrstandort eingesetzt.»

Wahlkampftour an 40 Orten

Mit seiner «Alexander-Schweitzer-Tour» will der Regierungschef an insgesamt 40 Orten in Rheinland-Pfalz Station machen und für seine politischen Ziele werben. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist am 22. März. Die Sozialdemokraten sind seit 35 Jahren in dem Bundesland an der Regierung.