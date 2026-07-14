Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier und Flügelspieler JJ Mann gehen getrennte Wege. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner verlässt die Trierer nach drei Jahren und wechselt zu neuen Saison in die ProA-Liga. Mann gehörte vor allem in seiner ersten Saison in Trier zu den absoluten Leistungsträgern im Team und entwickelte sich zu einem Publikumsliebling an der Mosel.

«JJ hat unsere Organisation in den vergangenen drei Jahren auf und neben dem Feld sehr positiv beeinflusst. Er hat vom ersten Tag an mit seiner Professionalität, seinem Teamgedanken und seiner positiven Art vorgelebt, was es bedeutet, Teil der Gladiators zu sein», sagte Triers Chefcoach Jacques Schneider in einer Clubmitteilung. «Auch wenn seine Rolle auf dem Feld sich verändert hat, war sein Einfluss innerhalb der Mannschaft ein wichtiger Faktor.»