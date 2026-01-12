Jacky hilft: Landesbibliothek bietet Hund für Stressgeplagte

In der Pfalz kommt Entspannung künftig auf vier Pfoten. Ein Hund steht Lernenden in der Pfälzischen Landesbibliothek zur Seite - und soll ihnen damit beim Stressabbau helfen.

Speyer (dpa/lrs) – Schnupperstudium mit Kuschelfaktor: Die Pfälzische Landesbibliothek (LBZ) bietet Stressgeplagten in Speyer künftig eine tierische Pause. Zusammen mit dem geschulten Begleithund Jacky können Interessierte bis Ende März eine erholsame Pause von der Prüfungsvorbereitung oder vom Alltag einlegen und sich neu motivieren, wie die LBZ mitteilt.

Und so funktioniert die sogenannte Lernpause mit Pfötchen: «In 20-minütigen Einheiten können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Vierbeiner in entspannter Atmosphäre den Lern- und Alltagsstress hinter sich lassen. Auf dem Programm stehen Streicheln und Spielen», so die Landesbibliothek. Termine gibt es demnach jeden zweiten und vierten Montag im Monat bis zum 23. März. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der LBZ.

Tierische Begleitung soll beim Stressabbau helfen

«Tiere wirken auf viele Menschen entspannend. Der Kontakt mit ihnen kann das allgemeine Wohlbefinden steigern und beitragen, Stress abzubauen», teilen die Organisatoren zum Hintergrund mit. Das Angebot richte sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, Studierende in der Prüfungsvorbereitung sowie Referendarinnen und Referendare, stehe aber auch anderen offen.