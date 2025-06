28 Pilotschulen beginnen nach den Sommerferien mit der Einführung des Pflichtfachs Informatik. Ab dem Schuljahr 2028/2029 soll es so richtig losgehen.

Wörrstadt (dpa/lrs) – Mit überwiegend Gymnasien startet die Einführung des Pflichtfachs Informatik im kommenden Schuljahr in Rheinland-Pfalz. An 28 Schulen beginnt die Pilotphase, wie Bildungsminister Sven Teuber (SPD) in Wörrstadt ankündigte.

Eine ausreichende IT-Ausstattung, mindestens zwei Informatiklehrkräfte und die Umsetzung des Medienkompasses in der Orientierungsstufe waren unter anderem die Grundlage für die Entscheidung der Schulaufsicht und des Bildungsministeriums für diese Pilotschulen.

Verpflichtende Einführung im Schuljahr 2028/29

Ab dem Schuljahr 2028/2029 soll Informatik nach den Plänen des Ministeriums als Pflichtfach Schritt für Schritt ab der Klassenstufe sieben an allen weiterführenden Schulen eingeführt werden. Vorgesehen sind vier Stunden Unterricht in der Stundentafel.

Bereits für das nächste Schuljahr 2025/26 und in den weiteren beiden nachfolgenden Schuljahren konnten sich Schulen für die vorzeitige Einführung des Pflichtfachs bewerben. Unter den 28 Schulen, die nach den Sommerferien in Rheinland-Pfalz starten, sind nach Angaben des Bildungsministeriums 22 Gymnasien, vier Realschulen plus sowie zwei integrierte Gesamtschulen.