Eine Frau möchte sich über Geldanlagen in virtuelle Währungen informieren. Dann wenden Betrüger eine bekannte Masche an. Der Schaden, den die Kriminellen hinterlassen, ist groß.

Mainz (dpa/lrs) – Bislang unbekannte Kriminelle haben eine Frau in Mainz mit einer vermeintlich seriösen Geldanlage in Kryptowährungen um einen sechsstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei Mainz mitteilte, überwies das Opfer insgesamt viermal über eine Internetplattform Geld an die Täter. Als die Frau im Alter über 60 Jahren aufgefordert wurde, weiteres Geld zu senden, habe sie den Betrugsverdacht selbst erkannt und der Polizei gemeldet, hieß es.

Sie habe sich zunächst im Internet über Trading, also den meist kurzfristigen Handel etwa mit Aktien und Kryptowährungen, informiert. Dabei sei sie auf einen Artikel gestoßen, der prominente Persönlichkeiten dazu genutzt habe, für Geldanlagen in Kryptowährungen zu werben. In der Hoffnung auf hohe Gewinne übermittelte sie demnach persönliche Daten und wurde dann von einer derzeit unbekannten Vermittlerin kontaktiert, die sie dazu aufforderte, Geld zu überweisen.

Misstrauisch sei sie geworden, als ihr mitgeteilt wurde, dass eine Auszahlung der Gewinne nur möglich sei, wenn sie weitere Geldbeträge überweise, so die Beamten. Die Polizei warnt vor sogenanntem Cybertrading-Betrug und rät, insbesondere bei hohen Gewinnversprechen misstrauisch zu sein und keine sensiblen Daten wie etwa die Zugangsdaten des Online-Bankings preiszugeben.