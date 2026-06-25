Polarisierende gesellschaftliche Debatten und die Folgen der weltweiten Kriege verändern auch in Rheinland-Pfalz die Sicherheitslage. Was der neue Verfassungsschutzbericht dazu zeigt.

Mainz (dpa/lrs) – Mit extremistischen Bestrebungen und hybriden Bedrohungen sind die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz konfrontiert. Gleichzeitig wird die Sicherheitslage im Land von den Folgen internationaler Krisen und Konflikte sowie der zunehmenden Polarisierung in gesellschaftlichen Debatten bestimmt.

Welche Entwicklungen der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr beobachtet hat, welche Gefahren von Extremisten ausgehen, und wie die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz 2025 war, stellt Innenminister Achim Schwickert (CDU) heute (11 Uhr) in Mainz vor.