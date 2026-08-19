Ein Ständchen gab es nicht, aber viel Applaus: Der Landtagspräsident gratuliert Achim Schwickert mit launigen Worten zu seinem Ehrentag.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert hat sich einen besonderen Ort für seinen 64. Geburtstag ausgesucht. Der CDU-Politiker feiert seinen Ehrentag im Landtag in Mainz. Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU) gratulierte Schwickert mit launigen Worten zu Beginn der Parlamentssitzung in der Landeshauptstadt.

Der in Wirges im Westerwaldkreis geborene Schwickert gehört erst seit Mai der neuen Landesregierung an. Zuvor war er Vorsitzender des Landkreistages in Rheinland-Pfalz.