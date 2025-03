Innenminister Ebling stellt Kriminalstatistik vor

Mainz (dpa/lrs) – Einen Überblick zur Sicherheitslage und zur Entwicklung der Kriminalität in Rheinland-Pfalz wird Innenminister Michael Ebling (SPD) an diesem Montag (11.00 Uhr) geben. Der SPD-Politiker legt in Mainz gemeinsam mit dem Präsidenten des Landeskriminalamtes (LKA), Mario Germano, die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Dabei geht es auch um die Quote aufgeklärter Straftaten, um kriminelle Trends und besondere Herausforderungen für Ermittler und Sicherheitsbehörden.

