Innenminister Ebling freut sich auf die Weihnachtsmärkte

Ludwigshafen macht mit seinem Weihnachtsmarkt heute den Anfang. Bald gibt es wieder vielerorts Glühwein, Weihnachtsbaumschmuck und gebrannte Mandeln. Wie ist die Sicherheitslage?

Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Innenminister Michael Ebling freut sich auf die Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz, «weil es schöne Märkte sind und weil sie dazu gehören». «Wir gehen in diesem Jahr wieder von einer abstrakt hohen Sicherheitslage und auch einer abstrakt hohen Gefährdung aus», sagte der SPD-Politiker in Mainz. Es gebe aber keine konkreten Hinweise.

Die Polizei werde auf den Weihnachtsmärkten mit so vielen Beamten unterwegs sein wie in den vergangenen Jahren. Sie sollen sichtbar und ansprechbar sein. Dazu kämen zivile Kräfte. Eine Zahl nannte Ebling nicht.