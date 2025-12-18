Influenzaviren in Rheinland-Pfalz auf dem Vormarsch

Die Nase läuft, der Hals beginnt zu kratzen - die ersten Anzeichen einer beginnenden Erkältung. Die Zahl der Erkrankten nimmt in Rheinland-Pfalz zuletzt zu. Dabei häuft sich ein Virus besonders.

Koblenz (dpa/lrs) – In rheinland-pfälzischen Haus- und Kinderarztpraxen nehmen Grippefälle stark zu. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte, deuten aktuelle Daten auf ein erhöhtes Infektionsgeschehen hin. Demnach seien die Meldungen von Influenza-Viren, die eine Grippe auslösen, im Vergleich zur Vorwoche um 53 Prozent gestiegen.

Influenza macht den Angaben zufolge fast ein Drittel der Fälle aus, die innerhalb einer Woche untersucht wurden. 14 Prozent der Proben entfielen den Angaben zufolge auf die Corona-Viren SARS-CoV-2. Im Vergleich zur Vorwoche sei das ein Anstieg von zwei Prozent. Das klassische Erkältungsvirus wurde in 2 Prozent der Fälle nachgewiesen.

Das Landesuntersuchungsamt hat insgesamt 90 Proben aus rheinland-pfälzischen Hausarzt- und Kinderarztpraxen untersucht, die in der vorletzten Woche des Jahres genommen wurden. Weitere Grundlage der Daten sind Labornachweise der Atemwegserreger durch das Gesundheitsamt Rheinland-Pfalz.