Inflationsrate im Saarland wieder gesunken

Energiepreise runter, Preise für Lebensmittel hoch. Insgesamt sinkt die Inflationsrate im Saarland aber weiter.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Niedrigere Energiepreise haben die Inflationsrate im Saarland erstmals seit Monaten wieder unter die 2,0-Prozent-Marke sinken lassen. Im Dezember 2025 lagen die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Unter 2,0 Prozent lag der Wert zuletzt im Mai 2025.

Zum Jahresende günstiger geworden sind die Preise für Strom, Heizöl, Erdgas und Fernwärme. Teurer wurden Brennholz und Holzpellets. Auch an den Tankstellen mussten Kunden leicht mehr bezahlen als im Dezember 2024.

Die Preise für Nahrungsmittel legten durchschnittlich um 2,2 Prozent zu. Besonders bei Produkten aus Schokolade mussten die Saarländer vor Weihnachten mehr bezahlen: Da lag das Plus bei 21,7 Prozent.