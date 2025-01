Inflationsrate im Saarland am Jahresanfang bei 2,6 Prozent

Saarbrücken (dpa/lrs) – Sinkende Preise für einige Energiearten wie Holzpellets, Benzin und Strom haben die Inflationsrate im Saarland zu Jahresbeginn etwas zurückgehen lassen. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerungsrate noch bei 3,1 Prozent gelegen.

Haushaltsenergie war im Schnitt um 0,5 Prozent billiger als im entsprechenden Vorjahresmonat. Der Preis für Strom etwa sank um 1,7 Prozent, auch Brennholz war um 13,2 Prozent günstiger. Einige Energiearten wie Öl (plus 0,5 Prozent), Gas (plus 9,2 Prozent) und Fernwärme (plus 5,5 Prozent) zogen hingegen im Preis an. Kraftstoffe an Tankstellen waren um 1,0 Prozent günstiger.

Die Preise für Lebensmittel stiegen um 2,3 Prozent. Auffällig waren dabei vor allem Speisefette und Speiseöle mit einem Anstieg von 15,5 Prozent und Obst (plus 3,9 Prozent).

