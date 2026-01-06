Inflationsrate 2025 im Jahresschnitt unter zwei Prozent

Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz lag 2025 durchschnittlich unter zwei Prozent. Dafür war vor allem ein Bereich verantwortlich.

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz im Jahresdurchschnitt um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das sei der niedrigste Anstieg seit 2020 gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Zwischen 2021 und 2024 schwankte die Inflationsrate demnach zwischen 2,6 Prozent und 6,6 Prozent.

Im Januar sei die Teuerungsrate mit 2,7 Prozent auf dem Höchststand des Jahres 2025 gewesen. «Zum Jahresende sank die Inflation auf ihren niedrigsten Stand im Jahresverlauf», schrieb das Amt. Im Dezember lag der Wert bei 1,6 Prozent.

In welchem Bereich sind die Preise gesunken?

«Energie wirkte im Jahr 2025 preisdämpfend auf die Teuerung: So lagen die Preise für Energieerzeugnisse im Jahresdurchschnitt um 3,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau», schrieben die Statistikerinnen und Statistiker zu den Gründen. «Ohne Berücksichtigung der Energiepreise wären die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent gestiegen.»

Mit dem Wert von 1,9 lag die Inflationsrate im Jahresschnitt unter dem Wert von 2,0. Die Europäische Zentralbank sieht bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation im Euroraum ihr wichtigstes Ziel gewahrt: Für einen stabilen Euro zu sorgen und so die Kaufkraft der Menschen zu erhalten.