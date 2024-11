Industrie in Rheinland-Pfalz macht weniger Umsatz

Die rheinland-pfälzische Industrie hat in den ersten neun Monaten weniger Umsatz erzielt. Welche Branchen sind besonders betroffen?

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Industrie in Rheinland-Pfalz hat in den ersten neun Monaten des Jahres weniger Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Die nominalen Umsätze seien um 7,2 Prozent geringer, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Bundesweit sank der Wert nur um 4,2 Prozent.

Der Gesamtumsatz in Rheinland-Pfalz betrug in den ersten drei Quartalen rund 73,8 Milliarden Euro. Im Gegensatz zum Umsatz stieg die Zahl der Beschäftigten laut Mitteilung um 0,7 Prozent.

«Die für Rheinland-Pfalz wichtige chemische Industrie setzte 3,5 Prozent weniger um», teilte das Statistikamt mit. Bei den Maschinenbauern gingen zudem die Erlöse um elf Prozent zurück. Die höchsten Einbußen gab es demnach bei Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen – minus 23 Prozent. In der Pharmaindustrie sanken die Umsätze um 16 Prozent.