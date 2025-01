Industrie bis November 2024 mit weniger Umsatz

Acht von zehn der umsatzstärksten Branchen in der rheinland-pfälzischen Industrie verbuchten in den ersten elf Monaten 2024 einen Umsatzrückgang. Eine Branche hat es besonders stark getroffen.

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Industrie in Rheinland-Pfalz hat von Januar bis November 2024 weniger Umsatz gemacht als im selben Zeitraum 2023. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, gingen die nominalen Umsätze in den ersten elf Monaten um 7,6 Prozent zurück. Deutschlandweit lag der Rückgang demnach bei 3,8 Prozent.

Insgesamt machte die Industrie in den elf Monaten rund 89,7 Milliarden Euro Umsatz – das sind 7,3 Milliarden Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon entfallen laut Mitteilung knapp 50 Milliarden Euro auf das Ausland, im Inland waren es 40 Milliarden Euro.

Hohes Minus bei einer Branche

Nach Angaben der Statistiker erzielten acht der zehn umsatzstärksten Branchen in der rheinland-pfälzischen Industrie in den ersten elf Monaten 2024 weniger Umsätze als im Vergleichszeitraum 2023. Die mit Abstand höchsten Einbußen gab es mit Minus 27 Prozent bei den Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen. Umsatzzuwächse verbuchten dagegen die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln (plus 4,5 Prozent) sowie die Gummi- und Kunststoffwarenindustrie (plus 4,6 Prozent).