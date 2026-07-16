Hotel Mama oder eigene Wohnung? Mit dem Rad zur Vorlesung oder eine lange Pendelstrecke? Eine Befragung zeigt, wie rheinland-pfälzische Studierende wohnen und wie sie zur Uni kommen.

Gütersloh/Mainz (dpa/lrs) – Wie wohnen rheinland-pfälzische Studierende, wie weit ist die Hochschule weg und wie legen sie den Weg dorthin zurück? Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hat darauf Antworten parat. Das Institut hat in den vergangenen drei Wintersemestern bundesweit mehr als 87.000 Studierende zu ihrer Wohnsituation und ihrer Mobilität befragt. Hier die wichtigsten Ergebnisse für Rheinland-Pfalz:

Wer wohnt wo?

32,8 Prozent der Studierenden in Rheinland-Pfalz wohnen bei den Eltern.

In einer privaten Mietwohnung leben 24,9 Prozent der Studierenden.

20,7 Prozent teilen die Wohnung mit anderen in einer Wohngemeinschaft.

16,9 Prozent leben in einem Studentenwohnheim.

Betrachtet man einzelne Städte, zeigt sich allerdings ein anderes Bild: So hat zum Beispiel Landau in der Pfalz einen der höchsten WG-Anteile bundesweit: 43,7 Prozent der dortigen Studierenden leben in einer Wohngemeinschaft außerhalb eines Wohnheims. Ebenso viele sind es im hessischen Marburg. Nur in Weimar (Thüringen) und Pfarrkirchen (Bayern) sind es noch mehr.

Wie weit ist der Weg?

Eine Mehrheit (56,9 Prozent) der rheinland-pfälzischen Studierenden lebt während des Semesters direkt vor Ort.

8,9 Prozent der Befragten wohnen mehr als 50 Kilometer vom Hochschulort entfernt.

Wie pendeln Studis?

52,4 Prozent der Studierenden in Rheinland-Pfalz nutzen dafür öffentliche Verkehrsmittel.

39,4 Prozent nutzen Auto oder Motorrad.

33 Prozent gelangen regelmäßig zu Fuß zur Hochschule.

14,7 Prozent fahren mit dem Rad.