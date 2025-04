Im Streit: Mann durch Schlag mit Flasche am Kopf verletzt

Vor einem Dönerladen mündet eine Auseinandersetzung in eine Körperverletzung. Findet die Polizei den Täter?

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Streit am frühen Morgen in Ludwigshafen ist ein Mann durch einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf verletzt worden. Der 27-Jährige sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit.

Den Ermittlungen zufolge war der Mann vor einem Dönerladen am zentralen Berliner Platz mit einer Gruppe in Streit geraten. Unvermittelt sei der Schlag mit der Flasche erfolgt. Vor Eintreffen der Polizei sei die Gruppe um den Täter zu Fuß geflüchtet, hieß es.