Baden verboten
Im Meerjungfrauenkostüm: Polizei stoppt Schwimmerin im Rhein
Wasserschutzpolizei
Die Frau blieb bei der Aktion unverletzt. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Eine Frau im Meerjungfrauenkostüm sorgt am Mainzer Rheinufer für einen Polizeieinsatz. Warum ihr Bad im Fluss Konsequenzen hat.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Eine ungewöhnliche Schwimmerin hat die Polizei in Mainz am Montagabend im Rhein entdeckt: Die Frau habe ein Meerjungfrauenkostüm getragen und eigenen Angaben zufolge lediglich im Uferbereich schwimmen wollen, teilte die Polizei mit. Da das Baden im Rhein in dem betroffenen Streckenabschnitt jedoch grundsätzlich verboten ist, muss die Frau mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Ein Zugpassagier hatte die Frau während der Fahrt über die Eisenbahnbrücke bemerkt und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte entdeckten die Frau daraufhin an einem Steg im Uferbereich – nach Aufforderung kam sie eigenständig zurück ans Ufer, wie die Polizei mitteilte. Es hätten keinerlei Hinweise auf weitere Menschen im Wasser vorgelegen.

© dpa-infocom, dpa:260721-930-415590/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten