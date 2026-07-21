Eine Frau im Meerjungfrauenkostüm sorgt am Mainzer Rheinufer für einen Polizeieinsatz. Warum ihr Bad im Fluss Konsequenzen hat.

Mainz (dpa/lrs) – Eine ungewöhnliche Schwimmerin hat die Polizei in Mainz am Montagabend im Rhein entdeckt: Die Frau habe ein Meerjungfrauenkostüm getragen und eigenen Angaben zufolge lediglich im Uferbereich schwimmen wollen, teilte die Polizei mit. Da das Baden im Rhein in dem betroffenen Streckenabschnitt jedoch grundsätzlich verboten ist, muss die Frau mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Ein Zugpassagier hatte die Frau während der Fahrt über die Eisenbahnbrücke bemerkt und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte entdeckten die Frau daraufhin an einem Steg im Uferbereich – nach Aufforderung kam sie eigenständig zurück ans Ufer, wie die Polizei mitteilte. Es hätten keinerlei Hinweise auf weitere Menschen im Wasser vorgelegen.