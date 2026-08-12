Sexuelle Belästigung
Im Drogeriemarkt unters Kleid gegriffen
Polizei
Die Polizei sucht nach Zeugen bei einem Fall sexueller Belästigung. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Ein Unbekannter greift nach Polizeiangaben einer 23-Jährigen im Eingangsbereich eines Marktes unters Kleid. Die Polizei veröffentlicht die Täterbeschreibung und bittet um Hinweise.

Lesezeit 1 Minute

Losheim am See (dpa/lrs) – Eine 23-Jährige ist nach Polizeiangaben in einem Drogeriemarkt in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) sexuell belästigt worden. Die Frau habe sich am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr im Eingangsbereich des Marktes aufgehalten, als sich ein unbekannter Mann von hinten genähert, ihr unters Kleid gegriffen und sie im Genitalbereich berührt habe, teilte die Polizei mit.

Anschließend habe sich der Mann unerkannt entfernt. Die Polizei sucht nun nach ihm und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern zu melden. Der Tatverdächtige soll etwa 18 bis 25 Jahre alt sein, kurze braune Haare haben und rund 1,80 Meter groß sein.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-517018/1

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