Zu dem Treffen auf einem Firmengelände kamen laut Polizei mehrere hundert Fahrzeuge. Es gab Angriffe und Sachbeschädigungen. Was bekannt ist.

Wittlich (dpa/lrs) – Ein nicht genehmigtes Tuningtreffen auf einem Firmengelände in Wittlich hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere hundert Fahrzeuge und eine vierstellige Zahl von Menschen seien dort zusammengekommen, teilte die Polizei in Trier mit.

Beim Eintreffen der Polizei am Samstagabend seien Beamte und Einsatzfahrzeuge unmittelbar von vermummten Personen attackiert worden, hieß es. Die Polizisten hätten sich zunächst zurückzogen. Dabei entstand Sachschaden. Die Polizei richtete dann Kontrollstellen ein, um die Teilnehmenden bei der Abreise zu kontrollieren und die Anreise weiterer Personen zu unterbinden.

Bei dem Tuningtreffen seien Beleuchtung, Firmenfahrzeuge auf dem Gelände sowie Schranken von benachbarten Firmengeländen beschädigt und Mülleimer angezündet worden. Zudem brannten Teilnehmer Feuerwerkskörper ab und führten «Drifts» mit Fahrzeugen durch.

Höhe des Schadens noch unklar

Zudem liefen Personen über das Dach des Firmengebäudes und über abgestellte Lkws, wie die Polizei mitteilte. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne man noch nicht sagen. Die Ermittlungen liefen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, Sachbeschädigungen sowie verschiedener Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Am Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne des Landkreises zur Lagebeurteilung aus der Luft sowie Kräfte der Feuerwehr beteiligt. Die Polizei kontrollierte 70 Personen und Fahrzeuge und stellte diverse Beweismittel, darunter zwei Fahrzeuge, sicher.